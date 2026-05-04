Thyssen-Krupp will Stahlsparte behalten

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Essen. Der Industriekonzern Thyssen-Krupp will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Die beiden Unternehmen haben am Sonnabend mitgeteilt, die seit September vergangenen Jahres laufenden Gespräche auf Eis zu legen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es weiter. Mittelfristig will sich Thyssen-Krupp aber vom Stahlgeschäft trennen. Gründe für die aktuelle Entscheidung sind zum einen die besseren Rahmenbedingungen für Stahlhersteller in Europa und zum anderen die Fortschritte bei der Sanierung der Sparte. (dpa/jW)

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