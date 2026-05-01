Japans Notenbank kauft Milliarden Yen

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Tokio. Japans Zentralbank hat zur Stützung des Yen in den Devisenmarkt eingegriffen. Bis zu 5,48 Billionen Yen (knapp 30 Milliarden Euro) soll sie durch den Verkauf von US-Dollarreserven erworben haben, berichtete Reuters am Freitag. Das wäre eine der größten Interventionen in der Geschichte ‌Japans. Der Iran-Krieg hatte den Wechselkursverfall verschärft. (Reuters/jW)

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