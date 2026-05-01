Namibia: IWF-Schulden allesamt getilgt

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Windhoek. Namibia ist nicht mehr beim Internationalen Währungsfonds (IWF) verschuldet, berichtete Business Insider Africa am Donnerstag mit Verweis auf Daten der neokolonialen Finanzorganisation. Demnach seien insgesamt 23.887.500 US-Dollar zurückgezahlt worden, worin Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung und für weniger Abhängigkeit von Auslandskrediten zum Ausdruck kämen. Vor einigen Wochen hatte bereits Mosambik, ebenfalls ein Staat im Süden Afrikas, seine Schulden beim IWF beglichen. Global sind zahlreiche Staaten überschuldet, wodurch vielerorts Menschenrechte unter Beschuss geraten. (jW)

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