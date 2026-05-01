Baden-Württemberg: Koalitionsvertrag steht

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Stuttgart. Bündnis 90/Die Grünen und CDU in Baden-Württemberg haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. »Beide Seiten haben hart gerungen«, sagte Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir am späten Donnerstag abend in Stuttgart nach Abschluss der Gespräche. Am nächsten Mittwoch soll der Vetrag vorgestellt werden. Die Aufteilung der Ministerien ist bereits geklärt: Die CDU erhält die Ressorts Inneres, Kultus, Justiz, Landwirtschaft, Wirtschaft, Verkehr. Die Grünen sind zuständig für Finanzen, Soziales, Wissenschaft, Umwelt und Wohnungsbau. (dpa/jW)

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