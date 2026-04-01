Neuer Botschafter in Kiew

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Berlin. Der Diplomat Boris Ruge soll neuer deutscher Botschafter in der Ukraine werden. Das hat das Bundeskabinett nach dpa-Informationen am Mittwoch auf Vorschlag von Außenminister Johann Wadephul (CDU) beschlossen. Ruge ist derzeit Beigeordneter Generalsekretär der NATO für Politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik. Ruge soll Martin Jäger nachfolgen, der seit 2025 BND-Chef ist. Ruge war vor seiner Tätigkeit bei der NATO unter anderem stellvertretender Vorsitzender der Münchner »Sicherheitskonferenz« und Gesandter in Washington. (dpa/jW)

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