Bertelsmann baut Musikgeschäft aus

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Gütersloh. Bertelsmann baut mit einem Milliardendeal in den USA sein Musikgeschäft aus und schafft damit ein viertes großes Standbein für den Medienkonzern. Die Tochter BMG soll mit dem US-Rivalen Concord zusammengehen und so die weltweite Nummer vier hinter den großen drei in der Musikindustrie formen – Universal, Sony und Warner. »Das ist vom Gesamtwert einer ‌der größten Deals in unserer über 190jährigen Firmengeschichte«, sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe am Dienstag. Der Unternehmenswert liege »im zweistelligen Milliardenbereich«. (Reuters/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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