Etat 2027: Rüstung treibt Ausgaben

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Berlin. Der Bund will im Jahr 2027 rund 543,3 Milliarden Euro ausgeben und damit deutlich mehr als in den Vorjahren. Es seien ‌3,6 Prozent mehr als für das Vorjahr veranschlagt, ‌verlautete am Dienstag aus dem Bundesfinanzministerium zu den Eckwerten für das kommende Jahr. Die Neuverschuldung ‌im Kernhaushalt soll auf 110,8 Milliarden Euro steigen. Ein wesentlicher ​Ausgabentreiber sei der Verteidigungsetat. Die Militärausgaben sollen 2027 auf 105,8 Milliarden Euro steigen. (Reuters/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!