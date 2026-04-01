Libanon: 2454 Tote im Konflikt zwischen Israel und Hisbollah

Ariel Schalit/AP/dpa Israelische Soldaten im Südlibanon (9.4.2024)

Beirut. Bei den Kämpfen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz im Libanon sind nach aktuellen Angaben der libanesischen seit Anfang März 2.454 Menschen getötet worden. 7658 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die für den Katastrophenschutz zuständige Behörde am Dienstag mit. Am Freitag war eine zehntägige Waffenruhe in Kraft getreten. Dennoch gibt es immer wieder gegenseitige Angriffe. Der Libanon war Anfang März in den Krieg zwischen dem Iran und Israel/USA hineingezogen worden, nachdem die Hisbollah als Reaktion auf die Tötung des iranischen Ayatollahs Ali Chamenei Raketen auf Israel abgefeuert hatte. Seither greift Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und hat mit Bodentruppen die Grenze übertreten. (jW/AFP)