Marine für Straße von Hormus »bereit«

Kiel. Nach Überzeugung des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, sind die relevanten Einheiten für einen internationalen Einsatz in der Straße von Hormus gerüstet. »Die Marine, das kann ich Ihnen versichern, wird bereit sein«, sagte Kaack bei einer Informationsveranstaltung beim 3. Minensuchgeschwader am Donnerstag in Kiel. Voraussetzungen für einen Einsatz seien das Ende der Kampfhandlungen im Einsatzgebiet, ein Mandat und ein Parlamentsbeschluss. »Wir werden angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten neu und klug priorisieren müssen«, so Kaack. Aktuell bereiten sich die Besatzungen des 3. Minensuchgeschwaders auf einen möglichen Einsatz vor. (dpa/jW)