Reiche-Ministerium durchleuchtet Mails
Berlin. Die Leitung des Bundeswirtschaftsministeriums hat Dutzende von E-Mail-Konten von Beschäftigten des Ministeriums durchleuchten lassen. Das berichtete am Donnerstag der Spiegel. Zwischen dem 28. und 29. Januar wurden demnach 36 Konten durchsucht. 27 Personen waren betroffen, wie aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Laut Ministerium erfolgte die Maßnahme wegen des Verdachts von Dienstpflichtverletzungen, konkret der Herausgabe personenbezogener Daten beziehungsweise Geschäftsgeheimnisse Dritter im Rahmen einer Reise von Ministerin Katherina Reiche (CDU). (dpa/jW)
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