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Aus: Ausgabe vom 23.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge

Köln. Mit dem Aus für die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 Flüge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen täglich 120 Verbindungen weg, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Ende April will er bekanntgeben, wie die »Flugplanoptimierung« ab Juni aussehen wird. Die Lufthansa hatte vergangene Woche überraschend das sofortige Aus für Cityline verkündet. Hintergrund waren vorangegangene Streiks. »Wer auf Absicherung besteht, soll Angst bekommen«, mahnte diesbezüglich die Spartengewerkschaft UFO, die zahlreiche Kabinenbeschäftigte vertritt. (AFP/jW)

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