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Aus: Ausgabe vom 23.04.2026, Seite 4 / Inland

Beratungen über FCAS-Projekt

Berlin. Die deutsche und die französische Regierung setzen die Verhandlungen über das milliardenschwere Rüstungsprojekt »Future Combat ‌Air System« (FCAS) demnächst fort. »Deutschland und Frankreich werden in den nächsten ‌Tagen darüber beraten«, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am ‌Mittwoch in Berlin. Die französische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin hatte am Dienstag gesagt, dass die von beiden Regierungen eingesetzten Mediatoren weitere ‌zehn Tage gefordert hätten, um im Streit zwischen Dassault ‌Aviation auf ‌französischer Seite und Airbus für Deutschland und Spanien zu vermitteln. (Reuters/jW)

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