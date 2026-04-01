Schlusswort und Plädoyer im Klette-Prozess

Verden. Im Prozess gegen die mutmaßliche ehemalige RAF-Angehörige Daniela Klette soll die Angeklagte voraussichtlich am 12. Mai vor dem Landgericht in Verden die Gelegenheit für ein Schlusswort erhalten. Das hat jW am Mittwoch erfahren. Für den 27. Mai ist demnach das Schlussplädoyer der Verteidigung geplant. Für beide Termine bereitet ein Klette unterstützendes Solidaritätskollektiv jeweils Protestkundgebungen vor. Hierzu werde bundesweit mobilisiert, hieß es. (jW)