Streik an Frankreichs Total-Tankstellen

Paris. Beschäftigte französischer Total-Tankstellen sind am Freitag in den Streik getreten, um wegen der gestiegenen Kraftstoffpreise höhere Gehälter zu fordern. Die Gewerkschaft CGT, die Mitarbeiter an fast 200 Tankstellen des Total-Energies-Konzerns vertritt, verlangte ‌finanzielle Entlastungen bei den Benzinkosten. »Mit einem Durchschnittslohn von rund 1.600 Euro ‌können wir es uns nicht einmal mehr leisten, zur Arbeit zu kommen«, hieß es in einer Erklärung der Beschäftigten. ‌Der Konzern betreibt rund ​ein Viertel der Tankstellen in Frankreich. (Reuters/jW)