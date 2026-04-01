Chiles Präsident verordnet Kahlschlag
Santiago. Chiles neuer ultrarechter Präsident José Antonio Kast hat am Mittwoch (Ortszeit) seine Pläne für die Wirtschaft vorgestellt. Unter anderem will er die Körperschaftssteuer für Unternehmen senken. Kurz nach seiner Amtsübernahme im März hatte Kast bereits die Budgets der Ministerien zusammengestrichen und einen sprunghaften Anstieg der Benzin- und Dieselpreise verursacht. Die Opposition beklagt, die Maßnahmen kämen »nur den reichsten Haushalten« zugute, während öffentliche Ausgaben für Bedürftige gestrichen würden. (AFP/jW)
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