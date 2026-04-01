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Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

KI-Boom befeuert Chiphersteller

Taipeh. Der Boom bei künstlicher Intelligenz hat dem Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) trotz des Kriegs im Nahen Osten im ersten Quartal satte Gewinne beschert. Wie der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter bekanntgab, stieg der Gewinn in den ersten drei Monaten verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum um 58 Prozent. TSMC ist ein wichtiger Zulieferer etwa für Techkonzerne wie Nvidia und Apple.(dpa/jW)

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