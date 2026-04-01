US-Initiativen gegen Aufrüstung Israels

Washington. In der Demokratischen Partei in den USA wächst der Widerstand gegen Rüstungsgeschäfte mit Israel. Zwar scheiterte im US-Senat ein Vorstoß, Lieferungen zu stoppen. Bei einer Abstimmung am Mittwoch (Ortszeit) unterstützten jedoch deutlich mehr Demokraten als bislang entsprechende Initiativen. Konkret ging es um zwei Vorhaben des unabhängigen Senators Bernie Sanders, Waffenverkäufe im Umfang von rund einer halben Milliarde US-Dollar zu blockieren. Er wollte damit den Export von 12.000 Bomben und gepanzerten Bulldozern stoppen. Mehr als 80 Prozent der demokratischen Fraktion hätten sich »auf die Seite des amerikanischen Volkes gestellt« und für ein Ende der Militärunterstützung gestimmt, schrieb Sanders auf X. (dpa/jW)