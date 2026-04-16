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Aus: Ausgabe vom 16.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

China erwägt Exportstopp für Solartechnik

Beijing. China erwägt, die Ausfuhr moderner Solartechnologie zu beschränken. Dies berichteten mit den Vorgängen vertraute Personen Reuters. Es wachse die Sorge, dass ‌US-Konzerne bestehende Überkapazitäten nutzen könnten, um günstig an Ausrüstung und Fachwissen zu gelangen. Reuters ‌hatte zuvor berichtet, dass Tesla den Kauf von Ausrüstung zur Solarmodulherstellung im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar aus China plant. (Reuters/jW)

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