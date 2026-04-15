Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer hat grünes Licht von der britischen Regierung für die geplante Übernahme der Zeitung The Telegraph bekommen. Damit sei »ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion« erreicht, teilte Springer am Dienstag in Berlin mit. Springer will mit der Telegraph Media Group in den US-Markt expandieren. (AFP/jW)