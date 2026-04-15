Österreichische Bawag expandiert nach Irland

Wien. Die österreichische Bank Bawag übernimmt das irische Geldinstitut Permanent TSB Group (PTSB) für rund 1,62 Milliarden Euro. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt, teilte die Bawag am Dienstag mit. Die Regierung in Dublin erklärte, mit ihrem Anteil von 57,5 Prozent für die Transaktion zu stimmen. Auch der Verwaltungsrat der irischen Bank befürwortete die Übernahme. Die Bawag ist aus der ehemaligen Gewerkschaftsbank hervorgegangen und gehört seit dem Börsengang 2017 zu den profitabelsten Geldhäusern Europas. PTSB hatte sich im Oktober 2025 selbst zum Verkauf gestellt, um dem irischen Staat den Ausstieg zu ermöglichen. Mit der staatlichen Beteiligung war die Bank in der Finanzkrise vor mehr als 15 ‌Jahren gerettet worden. (Reuters/jW)