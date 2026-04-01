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Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

VW: Weiter schwache Verkaufszahlen

Wolfsburg. Der VW-Konzern leidet weiter unter schwachen Verkaufszahlen vor allem in China und den USA. Weltweit drückte das die Zahl der Auslieferungen im Konzern in den Monaten Januar bis März auf nur noch 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger am Montag mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es. Allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt. (dpa/jW)

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