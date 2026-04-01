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Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Bund soll recyceltem Baustoff Vorrang geben

Berlin. Bei Bauvorhaben des Bundes sollen nach dem Willen von Umweltminister Carsten Schneider künftig recycelte Baustoffe Vorrang haben. Das gelte auch für die Bahn oder die Autobahngesellschaft, die in den nächsten Jahren viele Milliarden Euro verbauen würden, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Diese »Bevorzugungspflicht für Sekundärrohstoffe« sei allerdings noch nicht Konsens in der Bundesregierung, räumte Schneider ein. »Ich arbeite daran«. Gemeinsam mit Bauministerin Verena Hubertz (SPD) nahm er in Berlin ein Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) zum sogenannten zirkulären Bauen in Empfang. (dpa/jW)

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