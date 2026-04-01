Streik: Lufthansa warnt Gewerkschaften
Frankfurt am Main. Die Lufthansa will trotz des erneuten Pilotenstreiks an ihrer Strategie festhalten. Personalvorstand Michael Niggemann warnte am Montag die »Spartengewerkschaften« Vereinigung Cockpit und UFO, ihren Konfrontationskurs fortzusetzen. Mit Blick auf die entstehenden Kosten erklärte er: »Jeder Streik verkleinert die betroffene Fluggesellschaft.« Die Kerngesellschaft »Lufthansa Classic« sei heute schon auf vielen Strecken nicht mehr wettbewerbsfähig, so dass man die Kosten nicht noch weiter erhöhen könne. »Es geht um die Zukunftsfähigkeit der Classic«, sagte Niggemann. (dpa/jW)
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