Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Japan: Chipkonzern erhält Milliardenförderung
Tokio. Der japanische Computerprozessorhersteller Rapidus wird eine staatliche Fördersumme von mehr als 600 Milliarden Yen (etwa 3,4 Milliarden Euro) erhalten. Ziel sei es, die heimische Halbleiterindustrie und die Chiplieferketten zu stärken, so das Industrieministerium in Tokio am Sonnabend. Auch die Konzerne Fujitsu und IBM Japan sollen Zuwendungen erhalten. (Reuters/jW)
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