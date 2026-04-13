US-Drohnenabwehr an Mexikos Grenze

Washington. Das Pentagon und die US-Luftfahrtbehöre FAA haben sich auf den Einsatz eines lasergestützten Drohnenabwehrsystems an der Grenze zu Mexiko geeinigt. Das wurde am späten Freitag nachmittag (Ortszeit) bekanntgegeben. Vorangegangen waren Tests der FAA, die die Sicherheit für die zivile Luftfahrt sicherstellen sollten. Laut Pentagon würden monatlich mehr als 1.000 Drohnen unerlaubt über die Grenze geflogen, das Heimatschutzministerium hatte das ungetestete System daher nahe der Grenze eingesetzt. Im Februar kam es zum versehentlichen Abschuss einer US-Drohne, die FAA hatte schon zuvor einen regionalen Flughafen wegen Sicherheitsbedenken geschlossen. (Reuters/jW)