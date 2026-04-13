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Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

E-Autos: 2025 stark gesunkene Konzernprofite

Stuttgart. Der Bau von Elektroautos hat sich für viele Autokonzerne weltweit zur »milliardenschweren Belastung« entwickelt. Diesbezügliche Abschreibungen summierten sich bei Unternehmen in Europa und in den USA auf fast 60 Milliarden Euro, wie eine Analyse der Wirtschaftsberatung EY vom Sonntag ergab. Der Gesamtgewinn von 19 großen Autokonzernen weltweit schrumpfte 2025 demnach um 59 Prozent. Constantin Gall von EY sagte, viele Konzerne hätten ihre Investitionen auf wachsende Absatzmärkte bei der Elektromobilität ausgerichtet, die reale Entwicklung sei jedoch deutlich schwächer ausgefallen. (AFP/jW)

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