Ungarn: Hohe Beteiligung bei Wahlen

Budapest. Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat sich am Sonntag nachmittag eine sehr hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Zur Entscheidung stand, ob der rechte Premierminister Viktor Orbán nach 16 Jahren Amtszeit weiter im Amt bleibt oder seinem Herausforderer Péter Magyar unterliegt. Vier Stunden vor Schließung der Wahllokale hatten nach Angaben der zentralen Wahlbehörde bereits 66,01 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Beteiligung deutlich höher als bei der letzten Parlamentswahl 2022 zum selben Zeitpunkt, an dem sie 52,75 Prozent betrug. (dpa/jW)