Sachsen-Anhalt: AfD will »45 Prozent plus X«

Magdeburg. Die AfD in Sachsen-Anhalt hat sich am Wochenende bei einem Landesparteitag auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf eingestimmt und ein »Regierungsprogramm« beschlossen. »Wir müssen es alleine schaffen«, sagt Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Sonnabend. Dafür brauche man »45 Prozent plus X«. In dem beschlossenen Programm ist die Rede von einer »Abschiebe- und Remigrationsoffensive«. Die Rundfunkstaatsverträge will die AfD kündigen. Fördermittel sollen Vereine nur noch erhalten, wenn sie »ein glaubhaftes Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung« ablegen. (dpa/jW)