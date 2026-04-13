Spenden für die Solikonferenz für Kuba Spenden für die Solikonferenz für Kuba
Spenden für die Solikonferenz für Kuba
Gegründet 1947 Montag, 13. April 2026, Nr. 85
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Spenden für die Solikonferenz für Kuba Spenden für die Solikonferenz für Kuba
Spenden für die Solikonferenz für Kuba
Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 4 / Inland

Sachsen-Anhalt: AfD will »45 Prozent plus X«

Magdeburg. Die AfD in Sachsen-Anhalt hat sich am Wochenende bei einem Landesparteitag auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf eingestimmt und ein »Regierungsprogramm« beschlossen. »Wir müssen es alleine schaffen«, sagt Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Sonnabend. Dafür brauche man »45 Prozent plus X«. In dem beschlossenen Programm ist die Rede von einer »Abschiebe- und Remigrationsoffensive«. Die Rundfunkstaatsverträge will die AfD kündigen. Fördermittel sollen Vereine nur noch erhalten, wenn sie »ein glaubhaftes Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung« ablegen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.