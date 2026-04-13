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Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 4 / Inland

Landwirte fordern Regierungshandeln

Berlin. Bauernverbandschef Joachim Rukwied hat die Bundesregierung wegen der jüngsten Preissteigerungen erneut zum Handeln aufgefordert. »Angesichts der dramatischen Preisentwicklung bei Diesel und Düngemitteln brauchen wir zwingend schnelle Entscheidungen für eine Entlastung der Landwirtschaft«, sagte Rukwied am Wochenende gegenüber dpa. Erntemengen könnten zurückgehen »und die Lebensmittelpreise ab dem Sommer deutlich ansteigen«. (dpa/jW)

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