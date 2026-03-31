Über vier Dollar pro Gallone: US-Benzinpreise auf höchstem Stand seit 2022

AP Photo/Robert F. Bukaty Kriege und ihre Kosten: Zapfsäule am Dienstag in Freeport, Maine

Washington. Vier Wochen nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran sind die Treibstoffpreise in den USA auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Der durchschnittliche Benzinpreis stieg am Dienstag auf mehr als vier Dollar pro Gallone (rund 3,785 Liter), wie der Automobilclub AAA mitteilte. In den US-Bundesstaaten Kalifornien, Hawaii und Washington mussten Autofahrer laut AAA am tiefsten für Benzin in die Tasche greifen: Dort lag der Durchschnittspreis deutlich über fünf Dollar für eine Gallone. US-Präsident Donald Trump ist wegen der Entwicklung vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verteuerung der Lebenshaltung innenpolitisch verstärkt unter Druck geraten. Zuletzt hatte der US-Benzinpreis unter seinem Vorgänger Biden im August 2022 über vier Dollar pro Gallone gelegen.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, durch das iranische Militär de facto gesperrt. Zudem beschoss der Iran Ölanlagen in mehreren Ländern der Golfregion, in denen sich Stützpunkte des US-Militärs befinden. (dpa/jW)