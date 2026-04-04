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Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 11 / Feuilleton

Nach den Tagesthemen

Von Ingolf Brökel

Gute Nacht sagen

Die Augen schließen

Frieden.

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