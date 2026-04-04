Nach den Tagesthemen

Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 11 / Feuilleton
Nach den TagesthemenVon Ingolf Brökel
Gute Nacht sagen
Die Augen schließen
Frieden.
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