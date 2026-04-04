Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 6 / Ausland
Kuba: Mehr als 2.000 Gefangene frei
Havanna. Kubas Regierung hat am Donnerstag (Ortszeit) die Freilassung von insgesamt 2.010 Gefangenen bekanntgegeben. Sie würden als »humanitäre« Geste in der Karwoche begnadigt. Es handele sich um »eine übliche Praxis innerhalb unseres Strafjustizsystems und einen Ausdruck des humanitären Erbes der Revolution«. Unter den Freigelassenen befänden sich auch Ausländer sowie junge Menschen, Frauen und Ältere. Ausgenommen seien Straftäter, die wegen schwerer Delikte wie Mord oder sexueller Gewalt verurteilt wurden. (AFP/jW)
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