USA: Justizministerin Bondi muss gehen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat Justizministerin Pam Bondi entlassen. Das kündigte er am Donnerstag (Ortszeit) auf »Truth Social« an. Nachfolger wird vorerst ihr Stellvertreter Todd Blanche. In der Mitteilung wird die Entlassung als geplant dargestellt. Trump schreibt: »Wir lieben Pam, sie wird in einen wichtigen und notwendigen Job im Privatsektor wechseln, der bald bekanntgegeben wird.« Allerdings soll sich Trump laut New York Times darüber geärgert haben, dass Bondi seine politischen Gegner nicht effektiv genug bekämpfte. Auch ihr Umgang mit dem Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein habe Trump missfallen. Bondi ist nach der zunächst für innere Sicherheit zuständigen Kristi Noem die zweite Ministerin, die ihren Platz in der gegenwärtigen US-Regierung räumen musste. (jW)