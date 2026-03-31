Türkei: Oppositioneller Bürgermeister in Haft

Bursa. Türkische Behörden haben am Dienstag mit dem Bürgermeister der Stadt Bursa erneut einen hochrangigen Vertreter der oppositionellen sozialdemokratischen Partei CHP festgenommen. Dem 64jährigen Mustafa Bozbey wird laut dem Sender TRT Korruption vorgeworfen. Am Vortag sei zudem mit gleicher Begründung ein weiterer CHP-Bürgermeister in der Provinz Uşak verhaftet worden. Die CHP spricht von einer politisch motivierten Kampagne der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die sich politischer Konkurrenz entledigen will. (dpa/jW)