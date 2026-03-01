EU plant neues Rüstungsprogramm

Brüssel. Die EU will die Entwicklung neuer Militärtechnologien beschleunigen und dafür das Förderprogramm »Agile« in Höhe von 115 Millionen Euro auflegen. »Wir müssen bereit sein, die Kriege von morgen zu gewinnen und nicht nur die Kriege von gestern zu führen«, sagte EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Brüssel. Vorgesehen ist, zunächst bis zu 30 innovative Pilotprojekte mit bis zu fünf Millionen Euro zu unterstützen, wobei kleine und mittlere Unternehmen bevorzugt werden sollen. (AFP/jW)