junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Donnerstag, 26. März 2026, Nr. 72
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 26.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

EU plant neues Rüstungsprogramm

Brüssel. Die EU will die Entwicklung neuer Militärtechnologien beschleunigen und dafür das Förderprogramm »Agile« in Höhe von 115 Millionen Euro auflegen. »Wir müssen bereit sein, die Kriege von morgen zu gewinnen und nicht nur die Kriege von gestern zu führen«, sagte EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Brüssel. Vorgesehen ist, zunächst bis zu 30 innovative Pilotprojekte mit bis zu fünf Millionen Euro zu unterstützen, wobei kleine und mittlere Unternehmen bevorzugt werden sollen. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.