Chile: Albemarle prüft neue Lithiumförderung
Santiago de Chile. Der US-amerikanische Chemiegigant und weltgrößte Lithiumproduzent Albemarle hat angekündigt, er habe in Chile ein Umweltprüfungsverfahren für sein erstes Projekt zur Förderung des Metalls mittels Filterung des Grundwassers eingeleitet. »Die Initiative zielt darauf ab, im Salar de Atacama eine effizientere und nachhaltigere Produktion zu erreichen«, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Dieser Standort zählt zu den weltweit ergiebigsten Lithiumlagerstätten. Im Gegensatz zur herkömmlichen Förderung erfordert die direkte Lithiumextraktion keine Tagebaue. (Reuters/jW)
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