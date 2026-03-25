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Aus: Ausgabe vom 25.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Kik schließt Hunderte Filialen

Bönen. Der Textil- und Haushaltswaren-Discounter Kik schließt in diesem Jahr Hunderte Filialen. Die Ladenanzahl sinkt bis Ende 2026 in Europa um etwa 225 auf gut 4.000, davon in Deutschland um 135 auf rund 2.200. »Wir werden die Mitarbeitenden der betroffenen Filialen in anderen Filialen weiter beschäftigen oder anderweitig eine Lösung finden«, sagte Geschäftsführer Christian Kümmel. (dpa/jW)

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