Aus: Ausgabe vom 25.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Kik schließt Hunderte Filialen
Bönen. Der Textil- und Haushaltswaren-Discounter Kik schließt in diesem Jahr Hunderte Filialen. Die Ladenanzahl sinkt bis Ende 2026 in Europa um etwa 225 auf gut 4.000, davon in Deutschland um 135 auf rund 2.200. »Wir werden die Mitarbeitenden der betroffenen Filialen in anderen Filialen weiter beschäftigen oder anderweitig eine Lösung finden«, sagte Geschäftsführer Christian Kümmel. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
EU-Megadeal mit Down Undervom 25.03.2026
-
Frackinggas statt Windkraftvom 25.03.2026