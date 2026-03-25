Aus: Ausgabe vom 25.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Erster Lkw-Transport von Antimaterie
Genf. Am Kernforschungszentrum Cern in Genf ist am Dienstag ein historischer Meilenstein erreicht worden: Erstmals weltweit wurde Antimaterie auf einem Lkw transportiert. Der deutsche Physiker Stefan Ulmer überwachte aus einem Auto im Konvoi hinter dem Lastwagen heraus die Messdaten – und konnte kurz nach halb zehn Uhr feststellen: »Es hat alles geklappt, die Antiprotonen sind noch da.« In einigen Jahren sollen sie nun in Labore etwa in Düsseldorf, Hannover oder Heidelberg transportiert werden. (dpa/jW)
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