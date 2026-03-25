Erstes AKW in Vietnam mit Hilfe aus Moskau

Moskau. Russland und Vietnam haben am Montag den gemeinsamen Bau des ersten Atomkraftwerks in dem südostasiatischen Land vereinbart. Beide Seiten unterzeichneten beim Besuch des vietnamesischen Regierungschefs Pham Minh Chinh in Moskau ein Abkommen, das den rechtlichen Rahmen dafür festlegt, wie die Atombehörde Rosatom mitteilte. Geplant ist demnach der Bau von zwei Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 2.400 Megawatt am Standort Ninh Thuan. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow bezeichnete das Abkommen als »Grundlage für eine langfristige industrielle Partnerschaft«. Diese werde »Vietnams Energieunabhängigkeit stärken und neue Chancen für wirtschaftliches Wachstum eröffnen«. Parallel wurde auch eine Zusammenarbeit bei der Öl- und Gasförderung vereinbart. (AFP/jW)