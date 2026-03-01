Heißeste Dekade seit Aufzeichnungsbeginn

Genf. Die Vereinten Nationen (UN) haben zum Weltwettertag Alarm geschlagen: »Das globale Klima befindet sich in einem Notstand«, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag. Er verwies auf den Weltklimabericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), demzufolge die vergangenen elf Jahre die heißesten der Geschichte waren. Auch bei der Ozeantemperatur, der Gletscherschmelze und der Treibhausgaskonzentration jage ein Negativrekord den nächsten. (AFP/jW)