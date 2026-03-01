junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Montag, 23. März 2026, Nr. 69
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 24.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Heißeste Dekade seit Aufzeichnungsbeginn

Genf. Die Vereinten Nationen (UN) haben zum Weltwettertag Alarm geschlagen: »Das globale Klima befindet sich in einem Notstand«, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag. Er verwies auf den Weltklimabericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), demzufolge die vergangenen elf Jahre die heißesten der Geschichte waren. Auch bei der Ozeantemperatur, der Gletscherschmelze und der Treibhausgaskonzentration jage ein Negativrekord den nächsten. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.