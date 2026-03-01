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Aus: Ausgabe vom 24.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Russland: Geringere Wirtschaftskraft

Moskau. Die russische Wirtschaft ist nach vier Jahren Krieg offiziellen Angaben zufolge ins Minus gerutscht. »Im Januar dieses Jahres ist Russlands Bruttoinlandsprodukt 2,1 Prozent niedriger gewesen als vor einem Jahr«, sagte Präsident Wladimir Putin bei einer Regierungssitzung am Montag. Die Industrieproduktion sei um 0,8 Prozent zurückgegangen. In den vergangenen Jahren wurden Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts vom staatlich finanzierten Rüstungssektor angetrieben. Anzeichen einer Krise machten sich im letzten Jahr in zivilen Branchen bemerkbar – und konnten zuletzt nicht mehr durch steigende Waffenproduktion überdeckt werden. (dpa/jW)

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