Syrien: Israel beschießt Regierungsarmee

Damaskus. Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag ein Kommandozentrum und Waffenlager der syrischen Armee angegriffen. Zur Rechtfertigung gab Israel an, dass es drusische Zivilisten schützen müsse. Die »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Großbritannien meldete am Freitag morgen ein Wiederaufflammen der Gewalt zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit und sunnitischen Stammesgruppen, die von der syrischen Führung unterstützt würden. Wie viele Opfer es bei den jüngsten Bombardements und Kämpfen seit Montag gab, sei unklar. (dpa/jW)