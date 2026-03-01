Russland: Israels Botschafter einbestellt
Moskau. Das russische Außenministerium hat am Freitag den israelischen Botschafter in Moskau einbestellt, um gegen einen Raketenangriff im Südlibanon zu protestieren. Bei dem israelischen Beschuss am Donnerstag seien nach TASS-Angaben Journalisten des russischen Staatsfernsehens vor laufender Kamera verletzt worden. TASS veröffentlichte auch ein Video der Attacke. Dem Botschafter Oded Joseph sei mitgeteilt worden, dass Russland eine Untersuchung des Vorfalls verlange sowie die Zusicherung, dass sich ein solcher nicht wiederholen werde. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 21.03.2026
-
Was hat sich im Kampf um die Rechte der Dalit bewegt?vom 21.03.2026
-
Bundesrepublik half Israel bei Atombombenbauvom 21.03.2026
-
Jerusalem–Jericho und zurückvom 21.03.2026
-
Newroz im Raketenhagelvom 21.03.2026
-
Meloni gegen die Judikativevom 21.03.2026