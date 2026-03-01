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Aus: Ausgabe vom 21.03.2026, Seite 6 / Ausland

Russland: Israels Botschafter einbestellt

Moskau. Das russische Außenministerium hat am Freitag den israelischen Botschafter in Moskau einbestellt, um gegen einen Raketenangriff im Südlibanon zu protestieren. Bei dem israelischen Beschuss am Donnerstag seien nach TASS-Angaben Journalisten des russischen Staatsfernsehens vor laufender Kamera verletzt worden. TASS veröffentlichte auch ein Video der Attacke. Dem Botschafter Oded Joseph sei mitgeteilt worden, dass Russland eine Untersuchung des Vorfalls verlange sowie die Zusicherung, dass sich ein solcher nicht wiederholen werde. (Reuters/jW)

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