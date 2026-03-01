USA: Trump beruft sich auf Pearl Harbor
Washington. Von Journalisten gefragt, warum er die Verbündeten nicht über den bevorstehenden Angriff auf Iran informiert habe, hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit Japans Premierin Takaichi Sanae im Weißen Haus auf Pearl Harbor verwiesen und geantwortet: »Wir wollten die Überraschung. Wer kennt sich mit Überraschungen besser aus als Japan? Sie glauben an die Überraschung viel mehr als wir.« Beim japanischen Überfall auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 starben 2.390 US-Bürger. Die USA erklärten Japan darauf den Krieg, Präsident Franklin D. Roosevelt sprach von einem »Tag der Schande«. (Reuters/jW)
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