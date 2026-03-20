Gewinn von Vonovia steigt um 5,3 Prozent

Bochum. Deutschlands größter Mietkonzern Vonovia hat im vergangenen Jahr vor allem dank höherer Mieteinnahmen mehr Gewinn gemacht. Die monatliche Miete stieg 2025 konzernweit auf durchschnittlich 8,38 Euro pro Quadratmeter – das waren 4,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland lag der Vonovia-Schnitt bei 8,19 Euro, knapp vier Prozent mehr als 2024. Vonovia machte einen bereinigten Gewinn von 1,54 Milliarden Euro – 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr. (dpa/jW)