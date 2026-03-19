Aus: Ausgabe vom 19.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Paraguay ratifiziert EU-Mercosur-Vertrag
Asunción. Paraguay hat das Mercosur-Abkommen mit der Europäischen Union als letztes Land der südamerikanischen Wirtschaftsorganisation ratifiziert. Die paraguayische Abgeordnetenkammer votierte am Dienstag einstimmig für die Ratifizierung. Das Handelsabkommen der EU mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Argentinien, Uruguay, Brasilien und Paraguay soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen und die meisten Zölle auf beiden Seiten beseitigen. (AFP/jW)
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