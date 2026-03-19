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Aus: Ausgabe vom 19.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Paraguay ratifiziert ­EU-Mercosur-Vertrag

Asunción. Paraguay hat das ­Mercosur-Abkommen mit der Europäischen Union als letztes Land der südamerikanischen Wirtschaftsorganisation ratifiziert. Die paraguayische Abgeordnetenkammer votierte am Dienstag einstimmig für die Ratifizierung. Das Handelsabkommen der EU mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Argentinien, Uruguay, Brasilien und Paraguay soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen und die meisten Zölle auf beiden Seiten beseitigen. (AFP/jW)

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