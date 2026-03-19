UN-Studie: Millionen Kinder sterben

New York. Pro Minute sterben laut UN-Schätzungen etwa neun Kinder unter fünf Jahren. Demnach gab es im Jahr 2024 weltweit geschätzt 4,9 Millionen Todesfälle unter Babys und Kleinkindern in dieser Altersgruppe. Die meisten davon wären durch kostengünstige Maßnahmen und Zugang zu Gesundheitsversorgung vermeidbar, heißt es in dem Bericht, den das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in New York gemeinsam mit anderen UN-Organisationen erstellt und am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht hat. »Kein Kind sollte an Krankheiten sterben, die wir verhindern können«, sagte UNICEF-Chefin Catherine Russell. (dpa/jW)