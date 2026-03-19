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Aus: Ausgabe vom 19.03.2026, Seite 6 / Ausland

Peru: Regierungschefin tritt wieder zurück

Lima. In Peru ist die erst vor drei Wochen ernannte Regierungschefin Denisse Miralles wieder zurückgetreten. Damit mussten am Dienstag (Ortszeit) auch die übrigen 18 von Übergangspräsident José María Balcázar ernannten Kabinettsmitglieder ihren Hut nehmen. Balcázar ernannte umgehend den bisherigen Verteidigungsminister Luis Enrique Arroyo zum neuen Premierminister. Die 49jährige Miralles gab keinen Grund für ihren Schritt an. Er erfolgte aber einen Tag vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament, bei der sich eine Niederlage abzeichnete. (AFP/jW)

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