Spanien: Ukraine erhält Milliardenhilfe

Madrid. Spanien wird die Ukraine im laufenden Jahr mit weiterer Militärhilfe im Umfang von einer Milliarde Euro gegen Russland unterstützen. Ein großer Teil dieser Hilfen werde über den EU-Rüstungsfonds SAFE finanziert, sagte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez auf einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Mittwoch in Madrid. »Wir stehen fest an der Seite der Ukraine, heute und in Zukunft«, betonte der Sozialdemokrat. Außerdem wollen beide Länder bei der Entwicklung und Produktion von Waffen kooperieren. Spanien hat die Ukraine nach Regierungsangaben seit 2022 mit insgesamt 17 Milliarden Euro unterstützt. (dpa/jW)