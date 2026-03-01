Aus: Ausgabe vom 18.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Mehr Gewinn und weniger Jobs bei Audi
Ingolstadt. Audi hat gegen den Trend 2025 mehr Gewinn gemacht. Nach Steuern nahm der Autobauer 4,6 Milliarden Euro ein – zehn Prozent mehr als 2024, wie er am Dienstag verkündete. Neben einem guten vierten Quartal verdankt Audi den Anstieg aber vor allem einer Ausgleichszahlung aus dem Mutterkonzern VW. (dpa/jW)
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