Mehr Gewinn und weniger Jobs bei Audi

Ingolstadt. Audi hat gegen den Trend 2025 mehr Gewinn gemacht. Nach Steuern nahm der Autobauer 4,6 Milliarden Euro ein – zehn Prozent mehr als 2024, wie er am Dienstag verkündete. Neben einem guten vierten Quartal verdankt Audi den Anstieg aber vor allem einer Ausgleichszahlung aus dem Mutterkonzern VW. (dpa/jW)